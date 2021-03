Sanremo: Amadeus, 'impatto poltrone vuote? Sensazione che non auguro a nessun conduttore' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Cosa ho pensato nei primi minuti dell'inizio del festival? E' una situazione strana, c'è più pubblico durante le prove. La senzazione delle poltrone realmente vuote l'abbiamo avuta nei primi tre minuti, e l'impatto non lo auguro a nessun altro conduttore". Lo ha affermato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, raccontando le emozioni che hanno accompagnato il debutto della prima serata del festival. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Cosa ho pensato nei primi minuti dell'inizio del festival? E' una situazione strana, c'è più pubblico durante le prove. La senzazione dellerealmentel'abbiamo avuta nei primi tre minuti, e l'non loaltro". Lo ha affermato ile direttore artistico del Festival di, raccontando le emozioni che hanno accompagnato il debutto della prima serata del festival.

