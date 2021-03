Sanremo, Amadeus: 'È un Festival unico, mi auguro che non ce ne sia più uno così' (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'È un Festival unico. Non c'è e mi auguro che non ci sia mai più un Festival così, perché il pubblico all'Ariston, ovviamente, è importante'. Lo ha dichiarato in esclusiva a LaPresse il conduttore del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'È un. Non c'è e miche non ci sia mai più un, perché il pubblico all'Ariston, ovviamente, è importante'. Lo ha dichiarato in esclusiva a LaPresse il conduttore del ...

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - amnestyitalia : Aspettavamo una risposta alla richiesta che #PatrickZaki fosse in qualche modo presente a Sanremo e l'appello di po… - AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - osva_o : RT @the_fourty: Da Sanremo Amadeus si augura che Patrick Zaki torni libero al più presto. Capito? Con 600.000 € di compenso fa il buonista… - MMastrantuono : RT @Zbarskij: Comunque Sanremo piaccia o non piaccia è sempre in grado di unire l’Italia. Tipo ieri, quando Amadeus ha detto che l’ha fatto… -