Sanremo 2021, Achille Lauro tra piume e lacrime di sangue (Di mercoledì 3 marzo 2021) Achille Lauro ci è cascato di nuovo. Il cantante ha conquistato il palco dell’Ariston di Sanremo e il pubblico sui social: ecco il suo look stravagante Foto da Instagram: @AchilleidolFinalmente l’attesa è finita e l’Italia intera, ferita e messa in ginocchio dal Coronavirus, ha potuto godersi la prima puntata del Festival di Sanremo, arrivato alla sua settantunesima edizione. Amadeus e Fiorello hanno condotto la serata inaugurale con l’ausilio della splendida e talentuosa Matilda De Angelis e il leggendario attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Chi, ancora una volta, è riuscito a conquistare il palco dell’Ariston, questa volta nelle vesti di ospite fisso, è stato Achille Lauro. Il cantante si è presentato nelle vesti glam rock indossando una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021)ci è cascato di nuovo. Il cantante ha conquistato il palco dell’Ariston die il pubblico sui social: ecco il suo look stravagante Foto da Instagram: @idolFinalmente l’attesa è finita e l’Italia intera, ferita e messa in ginocchio dal Coronavirus, ha potuto godersi la prima puntata del Festival di, arrivato alla sua settantunesima edizione. Amadeus e Fiorello hanno condotto la serata inaugurale con l’ausilio della splendida e talentuosa Matilda De Angelis e il leggendario attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Chi, ancora una volta, è riuscito a conquistare il palco dell’Ariston, questa volta nelle vesti di ospite fisso, è stato. Il cantante si è presentato nelle vesti glam rock indossando una ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - Antimo_Mallardo : Crossover tra GFVIP e Sanremo 2021 #Sanremo2021 - irritatrix : RT @RadioRadioWeb: 'Il #festivaldisanremo si è comunque svolto. Come a sottolineare che certi ambienti dei ceti vincenti non sono toccati d… -