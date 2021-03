Nuovo Dpcm | in vigore fino al 6 aprile Cosa contiene il Decreto?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilsulla gestione dell’epidemia, il primo del governo Draghi, è stato firmato dal Presidente del Consiglio nella giornata di ieri e poi presentato durante una conferenza stampa dal Ministro della Salute Speranza e dal Ministro per gli Affari Regionali Gelmini.: rimane il sistema “a colori” Ilsulla gestione dell’epidemia sarà indal 6 marzo al 6. Il provvedimento ha confermato il sistema “a colori” che divide l’Italia in fasce di rischio epidemiologico (zona rossa, arancione, gialla e bianca): il passaggio da una zona all’altra non avverrà più nel fine settimana ma a partire da ogni lunedì. Altre conferme riguardano: lo stop agli spostamenti tra regioni a prescindere dal “colore” almeno ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, dove chiuderanno le scuole? L'analisi di YouTrend #ANSA - EcoLunigiana : #Coronavirus - Spostamenti, scuola, bar, attività commerciali, sport: cosa cambia con il primo Dpcm del governo Dra… - positanonews : Draghi firma il nuovo dpcm, tutte le misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile tra le #news -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

2 marzo: elenco codici ATECO aperti Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, ......8 marzo rischiano di seguire le lezioni da casa sulla base dei nuovi criteri stabili dal primo... in arrivo venerdì con unaggiornamento, che saranno decisivi per far scattare le ordinanze. ...Quindi ok alla didattica a distanza per tutte le scuole nelle regioni rosse. Sui dati, lo ricordiamo, sarà l’Istituto Superiore di Sanità a decidere Il nuovo DPCM, firmato da Mario Draghi, sarà valido ...Il Governo Draghi ha emanato il nuovo DPCM per la gestione dell’emergenza sanitaria, che rimarrà in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, andando quindi ...