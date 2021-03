MotoGP | il calendario e gli orari dei test invernali in Qatar

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Adesso sì che si torna a fare sul serio. La ricreazione invernale è finita, da questo fine settimana i piloti dellasaranno impegnati nei primidella stagione in, in vista del Gran Premio inaugurale del Mondiale 2021 previsto per domenica 28 marzo sempre sulla pista di Losail, dove si terrà anche la seconda prova iridata di quest’anno (qui ildellacompleto). Isaranno preceduti 24 ore prima da uno shakedown, il tradizionale appuntamento riservato ai collaudatori delle moto e ai rookie. In totale, isi comporranno di cinque giornate spalmate in sette giorni, con le uniche pause in programma lunedì e martedì prossimo. A seguire ile gli ...

