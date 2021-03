Monopoli-Bisceglie | le ultime su formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 3 marzo 2021), delicata sfida salvezza valevole per le 28esima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio d’inizio del derby, allo stadio Vito Simone Veneziani, è in programma per le ore 20:30 di questa sera. Il momento delI padroni di casa sono reduci da 2 vittorie nelle2 partite (contro Cavese e Virtus Francavilla) che hanno permesso loro di allungare notevolmente sulla zona rossa della classifica ora distante 6 lunghezze. I 30 punti, infatti, pongono ilin 14esima posizione, con Vibonese e Potenza dietro a distanza di sicurezza (con 24 punti) e con la zona playoff a soli +3 grazie a una classifica molto corta. Fra il Foggia ottavo e il14esimo, infatti, ci sono solo 6 punti, troppo pochi per non continuare a sognare. Una vittoria ...

BisceglieLiveIt : #Bisceglie Bisceglie alla prova Monopoli, Papagni: “Pronti a dare il massimo” - CalcioWebPuglia : Monopoli-Bisceglie, arbitra D'Ascanio - CalcioWebPuglia : Bisceglie prepara derby del Veneziani. Papagni: 'Monopoli da playoff, ma noi siamo pronti' - CalcioWebPuglia : Bisceglie alla prova Monopoli, Papagni: “Pronti a dare il massimo” - Fantacalciok : Monopoli – Bisceglie: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Bisceglie

A chiusura del quadro dei risultato della Serie C solo due sfide per le ore 20.30 e dunquee il derby siciliano Catania - Palermo, dove i rosanero proveranno ad uscire dal treno ...Per la 28a giornata del girone C di Serie C si affrontano. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.30 di mercoledì 3 marzo e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports ...La partita Monopoli - Bisceglie di Mercoledì 3 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28° giornata del Girone C di Serie C ...Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, in conferenza stampa analizza l’incontro col Bisceglie in programma domani: “Il Bisceglie è una squadra che ha bisogno di punti, pertanto è una gara da non sott ...