Mascherine Ffp2 “fuori norma” è scandalo: “Non proteggono”. Interviene l’Ue (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo Finisce nel mirino dell’Antifrode dell’Unione Europea la vicenda delle Mascherine Ffp2 con certificazioni extra Ue che sarebbero “fuori norma”. Gli investigatori dell’Olaf di Bruxelles, infatti, si sono mossi dopo una denuncia arrivata dalla Germania in merito ad alcune anomalie della società turca Universalcert. L’indagine dell’Antipode Ue sulle Mascherine Ffp2 L’ente turco che rilascia certificati di conformità Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo Finisce nel mirino dell’Antifrode dell’Unione Europea la vicenda dellecon certificazioni extra Ue che sarebbero “”. Gli investigatori dell’Olaf di Bruxelles, infatti, si sono mossi dopo una denuncia arrivata dalla Germania in merito ad alcune anomalie della società turca Universalcert. L’indagine dell’Antipode Ue sulleL’ente turco che rilascia certificati di conformità Impronta Unika.

