La Rappresentante di Lista | chi è Veronica Lucchesi e l’origine del nome

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 marzo 2021) . Il gruppo composto originariamente dallae da Dario Mangiaracina, ha visto nel tempo l’aggiungersi di altri artisti La rappresentate diFacebookLa band nasce nel giugno 2011 dall’incontro trae Dario Mangiaracina avvenuto a Valledolmo in provincia di Palermo., originaria di Viareggio, si trovava in Sicilia per frequentare un corso di Teatro di Emma Dante. Dario, invece, è originario proprio di Palermo. Ildel gruppo nasce in virtù del fatto chesi iscrisse comedidi uno dei vari partiti politici per poter votare come fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare. Nel 2014 esce il loro primo album “(per la) Via di ...