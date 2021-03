Irama verso la squalifica | il suo collaboratore è positivo al tampone molecolare | ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sulla presenza di, pur negativo al, al Festival di Sanremo pende ancora una pesante spada di Damocle. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo segnalato, un membro dello staff del cantante era risultatoalrapido. Subito, si sono attivate le profilassi sanitarie e i contatti delsono stati sottoposti aè risultato negativo, ma potrebbe rischiare ancora di essere estromesso dalla gara. La discriminante per consentirgli di partecipare al Festival di Sanremo è il risultato deldel suo. In caso di esitosarebbeto, poiché, da ...

Ultime Notizie dalla rete : Irama verso

...la firma di CR7 arrivata nel finale dopo che Murata chiesa avevano spianato la stradail ...ventinovenne dell'Università di Bologna recluso da un anno in Egitto Fiorello parla alle poltrone...Intantoche si sarebbe dovuto esibire ieri sera è risultato positivo e al suo posto ha ...dell'Ariston il brano Io sì con il quale ha appena vinto il Golden Globe e si è aperta la strada...La gara dei campioni, stasera sono in 13, preceduta da Diodato , vincitore dell'edizione del 2020, tra le nuove proposte passano, Folcast e Gaudiano, appello per la liberazione di Zaki ...SANREMO Così come si era chiuso, si è riaperto. Nel mezzo, un anno difficile fatto di silenzi, isolamento, paura e morte. Il vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Diodato, cantava l ...