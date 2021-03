Il post – partita di Cagliari – Bologna

JuventusTV : VIA AL POST PARTITA! Live qui ?? - JuventusTV : Le voci dall'Allianz Stadium nel post partita di #SpeziaJuve! ?? ?? Mister @Pirlo_official ?? - OfficialASRoma : ?????? #RomaBraga: il post partita di @romatv - Beate721 : RT @alcircomassimo: ??? I commenti post partita dopo #FiorentinaRoma 1-2 con @GabrieleConflit e @matteodesant ?? Quanto avete urlato al gol… - Daniele20052013 : Kessie: «Questi sono due punti persi ma ora dobbiamo rialzare la testa» -

Ultime Notizie dalla rete : post partita

"Sono due punti persi più che un punto guadagnato - dice il tecnico del 'Diavolo' nel- . volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà contro una ......- ha spiegato il tecnico nelgara - ci voleva più velocità e qualità nell'uno contro uno con una squadra brava a chiudersi. Ho visto tanta volontà, ma poca lucidità. Ora si riparte, ogni...Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro il Verona: le sue dichiarazioni ...Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Letizia – Parlando di infortuni non è un momento felice. Tra squalifiche e infortuni non riusciamo mai a presentare la stessa ...