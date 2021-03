Elezioni, il governo pronto a rinviarle a ottobre. Stop alle Regionali in Calabria e al voto in 1200 Comuni, tra cui Roma e Milano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il decreto legge ancora non è arrivato a Palazzo Chigi ma nel governo cresce l’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte le Elezioni che si terranno da qui a fine giugno. Lo confermano fonti del governo: il testo è già pronto, già nei prossimi giorni potrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri. A saltare sarebbero le Regionali previste in Calabria l’11 aprile, le suppletive di Siena e soprattutto le amministrative che si dovrebbe tenere prima dell’estate in circa 1200 Comuni. Tra questi anche Roma e Milano, oltre a Napoli, Bologna, Torino e altri capoluoghi di provincia: Cosenza, Benevento, Caserta, Salerno, Ravenna, Rimini, Pordenone, Trieste, Latina, Savona, Varese, Isernia, Novara, Carbonia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il decreto legge ancora non è arrivato a Palazzo Chigi ma nelcresce l’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte leche si terranno da qui a fine giugno. Lo confermano fonti del: il testo è già, già nei prossimi giorni potrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri. A saltare sarebbero lepreviste inl’11 aprile, le suppletive di Siena e soprattutto le amministrative che si dovrebbe tenere prima dell’estate in circa. Tra questi anche, oltre a Napoli, Bologna, Torino e altri capoluoghi di provincia: Cosenza, Benevento, Caserta, Salerno, Ravenna, Rimini, Pordenone, Trieste, Latina, Savona, Varese, Isernia, Novara, Carbonia e ...

