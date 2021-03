Crash Bandicoot: On the Run per mobile ha una data di uscita (Di mercoledì 3 marzo 2021) Crash Bandicoot: On the Run di Activision e King è stato originariamente rivelato tramite un annuncio di Facebook e da allora è stato lanciato su Google Play in alcune regioni. King e Activision hanno poi ufficialmente rivelato Crash Bandicoot: On the Run per iOS e Android. Con il nuovo Crash Bandicoot 4: It's About Time, recentemente confermato anche per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X e successivamente per PC, dopo il lancio su PS4 e Xbox One, King ha appena confermato la data di uscita di Crash Bandicoot: On the Run per iOS e Android. Con il lancio dei preordini di Crash Bandicoot: On the Run sull'App Store, è stata indicata la data di uscita ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021): On the Run di Activision e King è stato originariamente rivelato tramite un annuncio di Facebook e da allora è stato lanciato su Google Play in alcune regioni. King e Activision hanno poi ufficialmente rivelato: On the Run per iOS e Android. Con il nuovo4: It's About Time, recentemente confermato anche per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X e successivamente per PC, dopo il lancio su PS4 e Xbox One, King ha appena confermato ladidi: On the Run per iOS e Android. Con il lancio dei preordini di: On the Run sull'App Store, è stata indicata ladi...

