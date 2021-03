Covid. Verso proroga dello stop ai licenziamenti al 30 giugno. 2 miliardi a vaccini

RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - Agenzia_Ansa : Bologna verso #zonarossa. 'Ricoveri in aumento -dice il sindaco Virginio Merola - misure tra pochi giorni' #ANSA - nzingaretti : Dal #4marzo facciamo un altro passo avanti verso la liberazione dal #Covid. Partiamo con le persone più vulnerabili… - ZenatiDavide : Covid, Fedriga annuncia nuove restrizioni: “Questo è l’ultimo sforzo che il Friuli-Venezia Giulia è disposto a fare… - ZuenaFrancesco : RT @RegioneER: #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, quelli del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Verso

Agenzia ANSA

Scatterebbe poi una nuova sospensione fino al 30 aprile , quando scade (per ora) lo stato d'emergenza collegato al, per l'invio di nuove cartelle e per il pagamento della "rottamazione ter" e ......95 - 97%) ci portal'arancione venerdì prossimo '. Il , che sarà valido fino al 6 aprile, ...in Veneto I numeri del virus parlano chiaramente: ilsta lentamente crescendo, sa sul ...Lea e Angelo sono sposati da 64 anni. Dopo l’aggravamento delle condizioni i medici hanno scelto di farli ricoverare in un grande locale dedicato alle coppie come loro ...Ultimissime Coronavirus Campania - Sono 27 i comuni campani a rischio zona rossa. Due invece i comuni in fascia arancione: Lusciano e Francolise. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mez ...