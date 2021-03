Centro di ricerca Guido Dorso, mostra virtuale sul quarantennale patrimonio iconografico e documentario (Di mercoledì 3 marzo 2021) “L’attività del Centro di ricerca Guido Dorso è sempre stata rivolta a preservare, valorizzare e rendere accessibile il proprio patrimonio documentario. L’inaugurazione di un dominio dedicato alle mostre virtuali (mostre.CentroDorso.it) nasce, grazie al Piano regionale di promozione culturale della Regione Campania, proprio per offrire, in tempi di pandemia, la possibilità di accedere direttamente al nostro patrimonio e alla nostra proposta culturale”: è quanto si legge in una nota diffusa dal Centro Dorso, nella quale si precisa che la nuova sezione “viene inaugurata con due mostre dal profondo valore identitario per il nostro Centro. La prima, intitolata “Una storia per immagini”, è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) “L’attività deldiè sempre stata rivolta a preservare, valorizzare e rendere accessibile il proprio. L’inaugurazione di un dominio dedicato alle mostre virtuali (mostre..it) nasce, grazie al Piano regionale di promozione culturale della Regione Campania, proprio per offrire, in tempi di pandemia, la possibilità di accedere direttamente al nostroe alla nostra proposta culturale”: è quanto si legge in una nota diffusa dal, nella quale si precisa che la nuova sezione “viene inaugurata con due mostre dal profondo valore identitario per il nostro. La prima, intitolata “Una storia per immagini”, è ...

Confindustria : #ProduzioneIndustriale | Graduale recupero dell’attività industriale: al rimbalzo di gennaio (+1,3%) segue una cres… - editoriaUnicatt : RT @libri_nel_mondo: Oggi è iniziato Book Tales, una rassegna digitale per approfondire i modi e i luoghi in cui oggi si parla di libri. In… - FiorentinaUno : VLAHOVIC, Ricerca del decimo centro stagionale e profumo di rinnovo - - tigrotta60 : RT @aiasbologna: #aiasbologna, cerchiamo un ricercatore/trice in “Digital Health Economics and Management” per il Team multidisciplinare de… - startzai : RT @KilometroRosso: Rinnovata la #partnership tra #KilometroRosso e #OpenItalyELIS. Sei una #startup, #PMI innovativa, spin-off universitar… -