Buffon pensa al ritiro | “Limite 2023”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo che nelle scorse settimane è comparsa la notizia di un possibile rinnovo di Gigi con la Juventus, oraal. Ormai alla veneranda età di 43 anni, il portierone della Juventus inizia are di smettere di giocare, nonostante sia in ballo un possibile rinnovo con la dirigenza bianconera.

Mentre la Juve si gode la vittoria sullo Spezia egià al ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, uno dei simboli della squadra bianconera. Gigial futuro e ne parla in un'intervista a ' The Guardian ': 'Nella mia testa c'è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023 - ha detto il portiere 43enne, il ...Buffon è anche tornato sul suo ritorno in bianconero dopo l'esperienza al Paris Saints-Germain: "Credo fortemente nel destino. Quando la Juventus mi ha offerto la possibilità di tornare, ho pensato: ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Nella mia testa c'è davvero un limite massimo, che è giugno 2023. Veramente non andrei oltre. Ma potrei anche decidere di smettere dopo i prossimi quattro mesi". Lo dic ...