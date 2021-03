Attacco in Svezia, 8 persone accoltellate a Vetlanda. “E’ terrorismo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vetlanda, 3 mar – E’ di otto persone accoltellate il bilancio del sospetto Attacco terroristico nel comune di Vetlanda, nel sud della Svezia. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Secondo Svt, la polizia sarebbe stata allertata intorno alle 15 di oggi. I testimoni dell’Attacco hanno riferito alle forze dell’ordine che diverse persone erano state ferite a colpi di ascia nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Arrestato il responsabile dell’Attacco in Svezia: ha circa 20 anni L’autore dell’attentato ha circa 20 anni ed è stato ferito dalla polizia durante le operazioni di fermo. Si trova attualmente ricoverato in ospedale, stando a quanto ha riferito a Svt la portavoce della polizia Angelica Israelsson ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar – E’ di ottoil bilancio del sospettoterroristico nel comune di, nel sud della. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Secondo Svt, la polizia sarebbe stata allertata intorno alle 15 di oggi. I testimoni dell’hanno riferito alle forze dell’ordine che diverseerano state ferite a colpi di ascia nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Arrestato il responsabile dell’in: ha circa 20 anni L’autore dell’attentato ha circa 20 anni ed è stato ferito dalla polizia durante le operazioni di fermo. Si trova attualmente ricoverato in ospedale, stando a quanto ha riferito a Svt la portavoce della polizia Angelica Israelsson ...

