Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 2 marzo 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021)Tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la prima puntata del Festival di Sanremoha avuto 11176 spettatori (share 46.35%) nella prima parte e 4228 (47.69%) nella seconda dopo la mezzanotte. Il film La vita è una cosa meravigliosa su Canale5 ha ottenuto 1569 spettatori (6.48% di share). La puntata speciale Le Iene presentano: un anno di Covid su Italia1 ha avuto 977 spettatori (5.22%); su Rai2 il film Il tuo ex non muore mai ne ha intrattenuti 731 (2.75%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 723 spettatori (3.04%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato ...

