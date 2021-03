Torrione | continuano i test antigenici al mercato VIDEO

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –di via Robertelli a: su sollecitazione dell’Anva-Confesercenti, l’Humanitas continua a effettuare tamponi rapidi – del tipo– ad operatori mercatali e cittadini. Come lunedì, si è organizzata una piccola e composta fila. Infermieri e medici Humanitas fanno accomodare le persone nell’unità mobile. Dopo qualche minuto, il risultato è consegnato (con tanto di certificazione), ad ognuno. L’unità mobile Humanitas stazionerà aldi via Robertelli anche nei prossimi giorni a disposizione dei salernitani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Torrione continuano

SalernoToday

...notte stanno sferzando su tutto il territorio ed in particolar modo sulla città di Salernoa creare danni e disagi. Due squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in Via...celermente i lavori di riparazione dell'ASIS sulla condotta adduttrice dell'acquedotto ..." QUARTIERE EUROPA " PICARIELLI - · SANTA MARGHERITA " PASTENA - PONTE GUAZZARIELLO "" ...Salerno – Mercato di via Robertelli a Torrione: su sollecitazione dell’Anva-Confesercenti, l’Humanitas continua a effettuare tamponi rapidi – del tipo test antigenici – ad operatori mercatali e cittad ...L’AQUILA – Continua il programma con le lezioni in streaming aperte a tutti organizzate dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Dopo il successo degli appuntamenti dello scorso mese di febbraio, AB ...