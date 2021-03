Sondaggi | Pd crollo | il sondaggio che spaventa il Partito Democratico

(Di martedì 2 marzo 2021) M5s al 22% con Giuseppe Conte leader (+6,2%): lo svela ilo Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Secondo queste rilevazioni il Pd di Nicola Zingaretti precipiterebbe al 14,2% ( - 4,3%). Calo ...

beattrix369 : RT @Mirith_: Secondo qualche 'giornale' l'ingresso di Conte ha fatto guadagnare ai 5stelle 6 punti nei sondaggi. Fatti da chi? ?? https://… - aldo_rovi : RT @Mirith_: Secondo qualche 'giornale' l'ingresso di Conte ha fatto guadagnare ai 5stelle 6 punti nei sondaggi. Fatti da chi? ?? https://… - BabsyFratti : RT @Mirith_: Secondo qualche 'giornale' l'ingresso di Conte ha fatto guadagnare ai 5stelle 6 punti nei sondaggi. Fatti da chi? ?? https://… - UNKNOWN_BAD4 : RT @Mirith_: Secondo qualche 'giornale' l'ingresso di Conte ha fatto guadagnare ai 5stelle 6 punti nei sondaggi. Fatti da chi? ?? https://… - Mirith_ : Secondo qualche 'giornale' l'ingresso di Conte ha fatto guadagnare ai 5stelle 6 punti nei sondaggi. Fatti da chi?… -

Pd di Nicola Zingaretti crolla al 14,2% nei sondaggi. Possibile? A dirlo è Swg. Ma con un'ipotesi legata a questi numeri: Conte leader M5S. Vediamo cosa cambierebbe con l'ex premier alla guida del Movimento.