Sanremo 2021 | i testi di tutte le canzoni in gara al Festival

(Di martedì 2 marzo 2021) Quali sono idelle 26deldi? In questo articolo trovate le parole di tutti i brani in, artista per artista, brano per brano. Vediamoli insieme. FRANCESCO RENGA: “QUANDO TROVO TE” Il testo di Quando trovo te di Francesco Renga: Guarda un po’ la mia città è insonne E ha smesso di sognare Come mai nessuno ora lo ammette Gente che taglia le ombre Mentre il traffico ancora riempie Spazi immensi di solitudine Questa volta ho come l’impressione Che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere Di stare ferma e io continuo ancora a camminare Si bagnano anche gli occhi, forse piove E lo sguardo che segue il tragitto di un cane E va a finire che Come sempre mi dimentico Dimentico di te Sempre mi dimentico Ma poi io ti ...