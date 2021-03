PlayStation Now: svelati i giochi di Marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Sony ha svelato i titoli che andranno ad arricchire il catalogo dei giochi disponibili su PlayStation Now durante il mese di Marzo 2021 Dopo averci fatto attendere qualche giorno in più prima di comunicare i titoli del PlayStation Plus di Marzo 2021, Sony ha finalmente alzato il sipario anche per quanto riguarda le new entry relative al catalogo di PlayStation Now. E tra zombie affamati di cervelli umani, incredibili super poteri e letali aerei da combattimento, il terzo mese dell’anno si prospetta estremamente ricco di opportunità per tutti gli iscritti al servizio in streaming del colosso nipponico. PlayStation Now: ecco i giochi di Marzo Se amate i superpoteri e gli eroi invincibili, la prima coppia di giochi che ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 marzo 2021) Sony ha svelato i titoli che andranno ad arricchire il catalogo deidisponibili suNow durante il mese di2021 Dopo averci fatto attendere qualche giorno in più prima di comunicare i titoli delPlus di2021, Sony ha finalmente alzato il sipario anche per quanto riguarda le new entry relative al catalogo diNow. E tra zombie affamati di cervelli umani, incredibili super poteri e letali aerei da combattimento, il terzo mese dell’anno si prospetta estremamente ricco di opportunità per tutti gli iscritti al servizio in streaming del colosso nipponico.Now: ecco idiSe amate i superpoteri e gli eroi invincibili, la prima coppia diche ...

