Panettone World Cup | il pasticciere Salvatore Tortora porta Napoli in finale Sfida a Lugano a novembre 2021

(Di martedì 2 marzo 2021), maestrodi Marigliano, in provincia di, pastry chef di “Espresso Napoletano”, con il suoha superato tutte le fasi di selezione e figura tra i sette pasticcieri che rappresenteranno l’Italia in occasione delladella Coppa del Mondo di, in programma a, dal 5 al 7, quando concorrerà anche con colleghi provenienti da Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Francia per aggiudicarsi lo scettro di N. 1 al mondo. LaItalia, svoltasi sotto lo sguardo attento del patron della competizione mondiale, il maestroGiuseppe Piffaretti, ha avuto luogo lo scorso 20 febbraio, a Milano, a Palazzo Bovara ed ...

saporicondivisi : Panettone World Cup, il pasticciere Salvatore Tortora porta Napoli in finale. La grande sfida a Lugano dal 5 al 7 n… - CorriereQ : Panettone World Cup, il pasticciere Salvatore Tortora porta Napoli in finale - IscaRoberto : RT @GustoH24: Il 24 febbraio inizia da Collecchio (Parma) il viaggio di Panettone World Championship - giordi63 : RT @EdTroiano: Il #24febbraio inizia il viaggio di #PanettoneWorldChampionship 5 Maestri s’incontreranno a Collecchio (#Parma) da #Agugiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Panettone World

Virtù Quotidiane

Quest'anno parte da Pisa ilChampionship 2021. Uncome simbolo per la ripresa. Scuola Tessieri , atelier delle arti culinarie, scuola di cucina e pasticceria nel cuore della Toscana, è stata scelta come ...(fotogramma) (fotogramma) Gara in arrivo, gara in partenza: iniziano l'11 marzo le selezioni per ilChampionship, organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre. La finale ...Salvatore Tortora, Maestro Pasticciere di Marigliano, in provincia di Napoli, pastry chef di ‘Espresso Napoletano’, con il suo Panettone ha superato tutte le fasi di selezione e figura tra i sette pas ...Salvatore Tortora, Maestro Pasticciere di Marigliano, in provincia di Napoli, pastry chef di “Espresso Napoletano”, con il suo Panettone ha superato tutte le fasi di selezione ...