Nuovo dpcm, scontro sulla scuola: chi le chiude in zona Arancione? E in base a quali dati? (Di martedì 2 marzo 2021) Coronavirus, scontro sulla chiusura delle scuole in zona Arancione. Chi decide la chiusura? Governo o Regioni? Nuovo governo, vecchie discussioni: in vista del dpcm di marzo, il governo Draghi ragiona sulla scuola, o meglio, per essere più precisi, sulla chiusura della scuola in zona Arancione. Cts, chiusura delle scuole in zona rossa e nelle zone ad alto rischio La discussione è legata alle indicazioni del Cts sulle scuole. Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, come fatto sapere dal coordinatore Miozzo, il governo dovrebbe procedere con la chiusura delle scuole in zona rossa e nelle zone ad alto rischio, quindi anche in quelle che si ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) Coronavirus,chiusura delle scuole in. Chi decide la chiusura? Governo o Regioni?governo, vecchie discussioni: in vista deldi marzo, il governo Draghi ragiona, o meglio, per essere più precisi,chiusura dellain. Cts, chiusura delle scuole inrossa e nelle zone ad alto rischio La discussione è legata alle indicazioni del Cts sulle scuole. Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, come fatto sapere dal coordinatore Miozzo, il governo dovrebbe procedere con la chiusura delle scuole inrossa e nelle zone ad alto rischio, quindi anche in quelle che si ...

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - clikservernet : Nuovo Dpcm, ora il vertice sulla scuola: il nodo è la chiusura in zona arancione - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riunione… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Draghi lima il nuovo Dpcm per la battaglia vaccini Dopo Angelo Borrelli via anche Domenico Arcuri, mentre il premier Mario Draghi lima il nuovo Dpcm con le misure per limitare la diffusione del Covid e delle sue varianti e prepara la 'battaglia vaccini'. Il benservito ad Arcuri arriva a pochi minuti dalla chiusura del giuramento dei ...

Governo diviso sulla chiusura delle scuole in zona arancione Nuova riunione della cabina di regia questa mattina e ancora un confronto con le Regioni. Restano ancora dei punti da chiarire prima della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, oggi la firma di Mario Draghi: cosa cambia e cosa resta Il Dpcm Draghi sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Convocata la cabina di regia per affrontare chiusura di scuole e negozi.

Scuole chiuse in zona arancione? Bianchi: “Chiudiamo anche i centri commerciali” Oggi è una giornata decisiva per la scuola: si discute ancora sulla chiusura delle scuole in zone arancione. Bianchi: “Allora chiudiamo anche i centri commerciali”.

Dopo Angelo Borrelli via anche Domenico Arcuri, mentre il premier Mario Draghi lima ilcon le misure per limitare la diffusione del Covid e delle sue varianti e prepara la 'battaglia vaccini'. Il benservito ad Arcuri arriva a pochi minuti dalla chiusura del giuramento dei ...Nuova riunione della cabina di regia questa mattina e ancora un confronto con le Regioni. Restano ancora dei punti da chiarire prima della firma delche entrerà in vigore da sabato ...Il Dpcm Draghi sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Convocata la cabina di regia per affrontare chiusura di scuole e negozi.Oggi è una giornata decisiva per la scuola: si discute ancora sulla chiusura delle scuole in zone arancione. Bianchi: “Allora chiudiamo anche i centri commerciali”.