Napoli, D'Amore: 'Prima eravamo furbetti, ora le Asl ci danno ragione...' (Di martedì 2 marzo 2021) Napoli - "Non abbiamo i vaccini ed è davvero una criticità che non riusciamo a capire quando si possa risolvere. O abbiamo ritardi o diminuzioni nelle spedizioni o saltano le spedizioni" . Antonio D'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)- "Non abbiamo i vaccini ed è davvero una criticità che non riusciamo a capire quando si possa risolvere. O abbiamo ritardi o diminuzioni nelle spedizioni o saltano le spedizioni" . Antonio D'...

wildmariop : RT @radiopuntonuovo: ???? #ASLNapoli2, il dir. D'Amore: 'Mancano i vaccini, è una criticità che non riusciamo a risolvere. Qui è tutto in div… - AlexanderIII15 : RT @radiopuntonuovo: ???? #ASLNapoli2, il dir. D'Amore: 'Mancano i vaccini, è una criticità che non riusciamo a risolvere. Qui è tutto in div… - sscalcionapoli1 : D'Amore: 'Juventus-Napoli? All’epoca abbiamo fatto bene e le altre ASL ci stanno dando ragione' #SerieATIM… - apetrazzuolo : ASL NAPOLI 2 - D'Amore: 'Juventus-Napoli? All’epoca abbiamo fatto bene e le altre ASL ci stanno dando ragione' - juve_magazine : ASL NAPOLI 2 - D'Amore: 'Juventus-Napoli? All’epoca abbiamo fatto bene e le altre ASL ci stanno dando ragione' -