MotoGP, Zeelenberg: 'Strano che la Yamaha non abbia svolto test'

Presentata al pubblico la livrea per la stagione 2021 e dopo le dichiarazioni di Razlan Razali e Johan Stigefelt, tocca al team manager Wilco Zeelenberg esporre gli obiettivi dell team Petronas SRT

