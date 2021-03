Lutto per Dj Linus, Claudio Coccoluto è morto: il cordoglio degli amici (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Coccoluto è morto, il Dj italiano più famoso al mondo si è spento dopo una lunga malattia, ecco il cordoglio degli amici che tanto lo hanno amato. Re della console da oltre quarant’anni, si è spento a 59 anni Claudio Coccoluto, stroncato da una lunga malattia. Il deejay laziale era malato da tempo ed’è morto martedì 2 marzo 2021 alle ore 4,30. Sui social in tanti hanno voluto dare l’ultimo addio a Coccoluto, tra i più importanti Dj della scena internazionale, tra di loro anche Dj Linus che ha avuto per lui parole di profonda stima e sincero affetto. LEGGI ANCHE>>>Lutto per Michele Placido, come è morto il fratello Vincenzo? LEGGI ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021), il Dj italiano più famoso al mondo si è spento dopo una lunga malattia, ecco ilche tanto lo hanno amato. Re della console da oltre quarant’anni, si è spento a 59 anni, stroncato da una lunga malattia. Il deejay laziale era malato da tempo ed’èmartedì 2 marzo 2021 alle ore 4,30. Sui social in tanti hanno voluto dare l’ultimo addio a, tra i più importanti Dj della scena internazionale, tra di loro anche Djche ha avuto per lui parole di profonda stima e sincero affetto. LEGGI ANCHE>>>per Michele Placido, come èil fratello Vincenzo? LEGGI ...

Claudio Coccoluto è morto/ Addio al maestro dei dj: i social, 'omaggiatelo a Sanremo' Grave lutto nel mondo della musica e del clubbing : è morto Claudio Coccoluto , considerato il più grande ... su chiamata di Marco Trani, che lo aveva indicato per sostituire Corrado Rizza. Lo stile di ...

Gaeta piange la scomparsa del dj Claudio Coccoluto La città di Gaeta è in lutto per la scomparsa di Claudio Coccoluto , 59 anni, dj di statura internazionale protagonista dell'avanguardia in consolle da oltre quarant'anni. Si è spento questa mattina alle 4.30 nella sua casa ...

Lutto per Dj Linus, Claudio Coccoluto è morto: il cordoglio degli amici Sui social in tanti hanno voluto dare l'ultimo addio a Coccoluto, tra i più importanti Dj della scena internazionale, tra di loro anche Dj Linus che ha avuto per lui parole di profonda stima e sincero ...

Morto il dj Claudio Coccoluto ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ morto all’età di 59 anni Claudio Coccoluto, dj di fama internazionale ...

