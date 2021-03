Lotta scudetto, Ranieri: «L’Inter ha un vantaggio sulle inseguitrici» (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Ranieri ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Lotta scudetto tra Inter e Milan. Il tecnico blucerchiato non si sbilancia e manda un messaggio chiaro ad entrambi le contendenti sul fatto che il girone di ritorno sia ancora aperto a qualsiasi ribaltone di classifica. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMP NEWS 24 «È un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo considero ancora aperto in tutte le posizioni della classifica. Pur considerando Inter e Milan due squadre forti, che certamente stanno facendo bene, non mi sento ancora di stringere solo a loro il discorso scudetto. C’è l’incognita-Covi che è un punto di domanda per tutte le persone che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Claudioha detto la sua sulla corsain Serie A Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellatra Inter e Milan. Il tecnico blucerchiato non si sbilancia e manda un messaggio chiaro ad entrambi le contendenti sul fatto che il girone di ritorno sia ancora aperto a qualsiasi ribaltone di classifica. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMP NEWS 24 «È un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo considero ancora aperto in tutte le posizioni della classifica. Pur considerando Inter e Milan due squadre forti, che certamente stanno facendo bene, non mi sento ancora di stringere solo a loro il discorso. C’è l’incognita-Covi che è un punto di domanda per tutte le persone che ...

