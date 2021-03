L’infortunio di de Ligt | tegola Juventus | il difensore si ferma nel riscaldamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 marzo 2021)di depreoccupa la. La squadra di Andrea Pirlo si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro lo Spezia e non può permettersi un passo falso dopo il pareggio contro il Verona. I bianconeri si giocano le ultime chance di tornare in corsa per lo scudetto.prima del match per Andrea Pirlo. Nelsi èto ilde, l’olandese ha riportato un problema al tendine ed è rientrato negli spogliatoi. Laha intenzione di non rischiarlo in vista anche delle prossime partite. Al suo posto Frabotta. L'articolo CalcioWeb.