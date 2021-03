L’Europa insiste con il passaporto sanitario | sarà obbligatorio per viaggiare

Leggi su ilparagone

(Di martedì 2 marzo 2021) Incapace di risolvere i problemi, costretta a ricorrere al guinzaglio per i cittadini come unico strumento di contrasto a un’emergenza sanitaria che ha messo a nudo, ancora una volta, tutte le debolezze dell’Unione Europea. Che ha firmato, abbagliata dagli annunci trionfali, contratti onerosissimi con le multinazionali del farmaco, trovandosi poi a fare i conti con ritardi, dosi consegnate in minima parte e un’efficacia tutta da dimostrare. E così, dalle parti di Bruxelles, ecco tornare subito di moda parole come “”, presentato come “l’unico modo per tornare a una vita normale in tempi brevi”. Su Twitter, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tracciato la strada: “L’obiettivo è fornire la prova che una persona è stata vaccinata, dare i risultati del test per coloro che non sono stati ancora vaccinati, ...