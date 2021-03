Le regole di Zlatan | Ibrahimovic si prende Sanremo

tempoweb : Ibrahimovic a Sanremo: 'Qui mi sento piccolo'. Poi detta le regole ad Amadeus #sanremo2021 #ibrahimovic #amadeus… - sbeaaaaaaa : RT @Sara_Pad: Le regole di Zlatan: 1) 22 cantanti in gara 2) il palco deve essere 105x68 3) a 0 Lukaku e finita - gabrirulla : RT @Sara_Pad: Le regole di Zlatan: 1) 22 cantanti in gara 2) il palco deve essere 105x68 3) a 0 Lukaku e finita - KingPancredi : RT @Sara_Pad: Le regole di Zlatan: 1) 22 cantanti in gara 2) il palco deve essere 105x68 3) a 0 Lukaku e finita - Luccaterista : RT @Sara_Pad: Le regole di Zlatan: 1) 22 cantanti in gara 2) il palco deve essere 105x68 3) a 0 Lukaku e finita -

Ultime Notizie dalla rete : regole Zlatan

...pubblico in sala per via della situazione sanitaria che necessità ancora un rigido regime di.ma se dovesse accadere non sarà un problema" Oltre a Fiorello e alle altre presenze fisse di...Sanremo " 'Non so niente del programma ma sono presente'. Quanto meno onestoIbrahimovic, tirato dentro a un festival di cui ignorae tradizioni, a cui ha risposto subito di sì. ' Quando Amadeus mi ha chiamato ho detto sì subito " confessa - Meglio giocare con me ...Il calciatore risponde: “Mi hanno detto così: il direttore è Zlatan. Me l’ha detto Zlatan“. Le ‘regole’ del Festival secondo il calciatore Il siparietto tra i due prosegue tra ironia e divertimento.È arrivato il suo momento: Zlatan Ibrahimovic è sul palco di Sanremo. «Qua mi sento piccolo», ha detto la stella del Milan. «È un onore essere qua, ma è anche un onore per te avermi qua. Normalmente m ...