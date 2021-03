Le Regioni stanno procedendo in ordine sparso per vaccinare le persone 'fragili' (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Prosegue 'in ordine sparso' la campagna di vaccinazione delle varie Regioni italiane. Se il 27 dicembre per tutti era stato il 'vaccino day' con l'avvio in sincrono delle somministrazioni a medici e infermieri, già con quelle per gli over 80 i tempi si sono diluiti. E ora che dovrebbe partire la 'terza fase', quella per i soggetti 'fragili', dai disabili ai pazienti oncologici ai cardiopatici e diabetici, è saltata ogni programmazione. Lazio ed Emilia Romagna sembrano 'tirare' il gruppo: la seconda è appena partita, la prima sta per farlo. Seguono Piemonte e Veneto, anche loro ormai sulla linea dello start. Futuro più incerto per tutte le altre anche se nelle intenzioni l'avvio dovrebbe avvenire 'il più presto possibile'. A pesare sicuramente l'incertezza sulle dotazioni e l'approvvigionamento del siero ma ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Prosegue 'in' la campagna di vaccinazione delle varieitaliane. Se il 27 dicembre per tutti era stato il 'vaccino day' con l'avvio in sincrono delle somministrazioni a medici e infermieri, già con quelle per gli over 80 i tempi si sono diluiti. E ora che dovrebbe partire la 'terza fase', quella per i soggetti '', dai disabili ai pazienti oncologici ai cardiopatici e diabetici, è saltata ogni programmazione. Lazio ed Emilia Romagna sembrano 'tirare' il gruppo: la seconda è appena partita, la prima sta per farlo. Seguono Piemonte e Veneto, anche loro ormai sulla linea dello start. Futuro più incerto per tutte le altre anche se nelle intenzioni l'avvio dovrebbe avvenire 'il più presto possibile'. A pesare sicuramente l'incertezza sulle dotazioni e l'approvvigionamento del siero ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni stanno Prenotazione vaccino Covid, le regole Regione per Regione. Lazio, Lombardia, Toscana, Sardegna: numeri e procedure Certo, le Regioni sono azzoppate dai tagli alle forniture. Ma questo non basta a spiegare i ritardi che si stanno accumulando. E nemmeno l'alta percentuale di dosi inutilizzate, in molti casi ...

Piemonte: vaccino, somministrate 403.553 dosi "Tutti i parametri del Ministero dimostrano che il Piemonte è tra le regioni che stanno procedendo in modo più rapido nelle vaccinazioni - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto ...

Le Regioni stanno procedendo in ordine sparso per vaccinare le persone 'fragili' AGI - Agenzia Italia La Regione potrebbe presto diventare rossa In Toscana l'indice Rt è salito sopra l'1,3. La città di Firenze e tutta la Regione sono a rischio zona rossa.

