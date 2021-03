Inter | Lukaku MVP della Serie A nel mese di febbraio | il comunicato

(Di martedì 2 marzo 2021) Romeluè l’MVP deldiinA: l’attaccante belga si è distinto per i suoi gol e assist Romeluè l’MVP deldiinA. Questo ilufficiale apparso sul sitoLega. «Il premio MVP diè stato assegnato al calciatore dell’Romelu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di– Atalanta, in programma lunedì 8 marzo allo stadio San Siro di Milano. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono ...

Romelu Lukaku è l'MVP del mese di febbraio in Serie A: l'attaccante belga si è distinto per i suoi gol e assist. A poche ore dal debutto sul palco dell'Ariston, Zlatan si scaglia in conferenza stampa: "È più facile segnare un gol che essere al Festival, ma se sbaglio ..." L'Inter si sta dimostrando equilibrata in tutti i reparti e con una voglia di vincere che la rende aggressiva fino all'ultimo minuto, questo ...