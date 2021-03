In Grecia la prima isola Covid-free d’Europa

(Di martedì 2 marzo 2021) Appena 9 chilometri quadrati, all’estremità orientale della Grecia, Kastellorizo (o Megisti) è una piccola isola del Dodecaneso celebre per essere stata il set di Mediterraneo, il film premio Oscar di Gabriele Salvatores, e ora è anche tra le mete più desiderate del mondo, perché è la prima isola completamente Covid free di tutta la Grecia. Tutti i suoi abitanti – circa 200 persone in inverno – hanno appena appena la ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer.

Il turismo invale circa il 20% del PIL. Per questo, le isole sono diventate una priorità, ... vaccinazioni troppo lente e 'lockdown' che aggravano la crisigli anziani o chi lavora? Gli ...Di più non si poteva faredell'arrivo dei vaccini. Ma ora che i rimedi ci sono e che nel giro ...anti - Covid e cominci a programmare zone italiane Covid free blindate come sta facendo la...A Kastellorizo, l'isola del film Mediterraneo, sono stati vaccinati tutti gli abitanti, e ora tutti vogliono tornarci per le vacanze. Ecco cosa cambia ...Il piano del governo greco per rilanciare il turismo sta prendendo forma. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, infatti, aveva dichiarato l’intenzione di dare priorità alle vaccinazioni nelle isolett ...