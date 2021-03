E’ morto Vernon Jordan | l’attivista americano che si è battuto per i diritti civili

Leggi su ck12

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è spentopolitico per ie braccio destro di Bill Clinton Nelle ultime ore, ha perso la vitaper iamico e consulente politico di Bill Clinton. L’uomo si è spento all’età di 85 anni. La notizia è arrivata da un membro della famiglia. Leggi anche -> Mikhail Gorbaciov, oggi 90 anni dell’uomo che chiuse la Guerra fredda Chi èè originario di Atlanta in Georgia, si è Laureato presso la DePauw University di Greencastle in Indiana. Era l’unico studente di colore in una classe di 400 alunni. I suoi studi in giurisprudenza sono ...