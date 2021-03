Dpcm Draghi: scuole chiuse nelle zone rosse. In altri casi possono decidere le Regioni (Di martedì 2 marzo 2021) Il governo Draghi non vuole correre altri rischi: scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre Regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E' la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovo Dpcm Covid, a quanto si apprende da diverse fonti di governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 marzo 2021) Il governonon vuole corrererischi:in zona rossa e facoltàaltredi chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250ogni 100mila abitanti. E' la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovoCovid, a quanto si apprende da diverse fonti di governo L'articolo proviene da Firenze Post.

