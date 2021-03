Dl Sostegno: verso via libera settimana prossima (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare la settimana prossima il via libera del governo al dl Sostegno. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo. L'ex decreto Ristori 5, primo provvedimento con i rimborsi economici del governo Draghi e quinto provvedimento dall'inizio della pandemia per i rimborsi alle attività colpite dai lockdown, era rimasto ai box a causa della crisi di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare lail viadel governo al dl. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo. L'ex decreto Ristori 5, primo provvedimento con i rimborsi economici del governo Draghi e quinto provvedimento dall'inizio della pandemia per i rimborsi alle attività colpite dai lockdown, era rimasto ai box a causa della crisi di governo.

