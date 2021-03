Deathloop avrà una campagna ' robusta' paragonabile a Dishonored ma più rigiocabile

(Di martedì 2 marzo 2021)è distante meno di tre mesi dalla data di uscita prevista per il 21 maggio. Mentre ci avviciniamo al lancio del gioco, lo sviluppatore Arkane e il publisher Bethesda stanno spingendo ladi marketing. Per questo motivo, il game director Dinga Bakaba è stato intervistato durante l'IGN Fan Fest 2021 di questo fine settimana e ha rivelato la durata prevista del gioco. "C'è una grossaper giocatore singolo. Le ore di inizio disono un po' dirette, con il protagonista che si fa strada nel tentativo di capire cos'è quest'isola". "Penso che sia unapiuttostocon molto su cui indagare. Ci sono quattro periodi di tempo, quattro distretti molto vari che potete esplorare. Ogni quartiere ha la sua piccola storia. Al mattino, ad esempio, c'è ...

Asgard_Hydra : Deathloop, grande cura nell'atmosfera: ogni quartiere avrà una propria colonna sonora -

Ultime Notizie dalla rete : Deathloop avrà

Come ricorda Dinga Bakaba, director di Arkane al lavoro sul gioco,è un "murder puzzle" ... Il giocatoretutto il tempo per ragionare sulle sue mosse, e potrà raggiungere le sue vittime ...Questi poteri aiuteranno i giocatori a risolvere l'enigma alla base di: come uccidere ... una run estremamente attenta, senza troppe distrazioni e centrata sull'obiettivo principaleuna ...