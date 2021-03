Crisi turismo, Capone: servono misure sostegno senza precedenti (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – “La Crisi drammatica che sta attraversando il comparto del turismo impone l’adozione di misure senza precedenti a sostegno di un settore fondamentale per l’economia del Paese. Secondo il centro studi Intesa San Paolo-SRM, soltanto nella Capitale lo scorso anno la domanda turistica ha fatto registrare una flessione pari al -74,1% mentre nella Regione Lazio il calo è stato del -71,8%. In tal senso è urgente intervenire a sostegno dei lavoratori garantendo la tutela dei livelli occupazionali”. Lo dice il leader UGL, Paolo Capone. “Contemporaneamente – aggiunge – occorre ascoltare il grido d’allarme degli imprenditori che da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi stranieri approfittino della pandemia per acquistare a basso costo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ladrammatica che sta attraversando il comparto delimpone l’adozione didi un settore fondamentale per l’economia del Paese. Secondo il centro studi Intesa San Paolo-SRM, soltanto nella Capitale lo scorso anno la domanda turistica ha fatto registrare una flessione pari al -74,1% mentre nella Regione Lazio il calo è stato del -71,8%. In tal senso è urgente intervenire adei lavoratori garantendo la tutela dei livelli occupazionali”. Lo dice il leader UGL, Paolo. “Contemporaneamente – aggiunge – occorre ascoltare il grido d’allarme degli imprenditori che da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi stranieri approfittino della pandemia per acquistare a basso costo ...

Dal bilancio del Comune di Modena ulteriori riduzioni della tari per gli alberghi Una ulteriore riduzione del 33,12% dell'importo Tari 2020, stabilita dal Comune di Modena anche per alberghi e strutture ricettive in considerazione della grave crisi del settore turismo, si aggiunge e si può sommare, facendone richiesta, al 25 % di riduzione sulla quota variabile già stabilito a livello nazionale da Arera (Autorità di regolazione per energia ...

