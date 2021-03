Covid Usa | in Texas stop mascherine e riaprono le attività

(Di martedì 2 marzo 2021) Niente più obbligo di indossare la mascherina inper proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore delGreg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior parte delle precedenti disposizioni relative al19. ”E’ chiaro dalle guarigioni, dalle vaccinazioni, dalla riduzione dei ricoveri e dalle pratiche sicure che i texani stanno usando, che le disposizioni emesse dallo stato non sono più necessarie”, ha detto Abbott in una conferenza stampa. Inoltre, a partire dal 10 marzo, tutte ledi qualsiasi tipo possono aprire al cento per cento della loro capacità, ha aggiunto il governatore citato dalla Cnn. Powered by WPeMatico

