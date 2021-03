Covid, Locatelli (Css): “Variante inglese non è resistente ai vaccini, sulla brasiliana dati ancora da verificare” (Di martedì 2 marzo 2021) “I vaccini con le varianti? È informazione largamente nota che la Variante inglese non mostra resistenza all’effetto protettivo indotto dalla vaccinazione con tutti e tre i vaccini ad oggi presenti nel paese”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Diverso il discorso sulla Variante brasiliana, specifica Locatelli. “Da un lato vi sono delle segnalazioni da parte dei colleghi brasiliani di soggetti reinfettati, tuttavia non ci sono ad oggi pubblicazioni scientifiche che abbiamo reso disponibile questo tipo di informazione” e “quindi il dato è che semmai andrà verificato con studi oculatamente programmati anche nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Icon le varianti? È informazione largamente nota che lanon mostra resistenza all’effetto protettivo indotto dalla vaccinazione con tutti e tre iad oggi presenti nel paese”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, nel corso della conferenza stampa sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Diverso il discorso, specifica. “Da un lato vi sono delle segnalazioni da parte dei colleghi brasiliani di soggetti reinfettati, tuttavia non ci sono ad oggi pubblicazioni scientifiche che abbiamo reso disponibile questo tipo di informazione” e “quindi il dato è che semmai andrà verificato con studi oculatamente programmati anche nel nostro ...

