Vietati pranzi e cene con amici, coprifuoco alle 17 per i minorenni: fa discutere l'ordinanza del sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiUn'ordinanza che di sicuro farà discutere quella promulgata dal sindaco del comune di Arienzo, comune del casertano a ridosso della provincia di Benevento, con la quale ha disposto misure oltremodo rigide nel contenimento dell'epidemia. "Di fronte all'incremento dei casi – si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Guida – in una situazione che si profila ancora sotto controllo, ma non esente da rischi, in una fase estremamente delicata per ristabilire i necessari equilibri territoriali, l'Amministrazione Guida, anche di fronte a qualche episodio che ha denotato una minore responsabilità nei comportamenti, ha introdotto regole più severe per i concittadini, che saranno valide a partire da oggi e fino al 15 marzo 2021. Nello specifico, si dispone il divieto di stazionare in strade, ...

