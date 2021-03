Returnal | Nuovi dettagli su difficoltà e gameplay

(Di lunedì 1 marzo 2021) Durante lo State of Play di Febbraio 2021, Sony ha mostrato nuovamente il tanto atteso, quest’oggi Housemarque rilascia nuove informazioni che vi riportiamo a seguire.perInvestirete i panni di Seline, la quale potrà interagire nel corso dell’avventura con degli audio log provenienti da versioni alternative di sè stessa, in uno di questi confessa di aver sconfitto una sua copia. Gli eventi narrati nel gioco sono randomici, come accade in ogni rougulike che si rispetti. Il mondo di gioco è soggetto a continui mutamenti, dalla disposizione degli elementi negli scenari alle ambientazioni stesse. Avanzando nella storia potrete aprirepercorsi, dando vita a strategie differenti. Sconfitto un boss ad esempio si aprirà il portale ...

Nonostante ciò, aver scoperto la data d'uscita di Kena Bridge of Spirits , o aver saputo di più su Final Fantasy VII Remake , o guardare itrailer di Deathloop ,e Five Nights at ...è stato mostrato ieri durante la diretta dello State of Play e ora veniamo a conoscenza didettagli sul gioco. Come la maggior parte dei titoli per PlayStation 5, anchesfrutterà appieno tutte le funzionalità del DualSense . In una recente intervista, il game director Harry ...Returnal ha diverse meccaniche di rogue-like, ma questo, a detta di Housemarque, non deve impaurire troppo i giocatori che lo affronteranno ...In un recente articolo pubblicato su gamespot, sono stati svelati nuovi dettagli su Returnal, condivisi da Housemarque, ve li riporto a seguire. Returnal ...