Quando va in onda la finale de La Caserma? Ecco la data esatta (Di lunedì 1 marzo 2021) La programmazione del Festival di Sanremo 2021 fa slittare la puntata finale de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2. Inizialmente, l'ultimo appuntamento era fissato per mercoledì 3 marzo, ma la sovrapposizione con la kermesse musicale sanremese ha fatto optare i vertici della seconda rete Rai per un rinvio. D'altronde non è la prima volta che il nuovo programma di mamma Rai subisce una variazione di palinsesto: la prima volta fu Quando si decise di anticipare la messa in onda al giorno prima (di martedì, ndr) per lasciare spazio alla votazione in Senato decisiva per la fiducia al Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e il nuovo esecutivo. In questo articolo risponderemo alla domanda che il pubblico di Rai 2 si sta chiedendo da qualche giorno a questa parte: ...

