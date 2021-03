Milan, il report dell’allenamento odierno: palestra per i titolari di ieri sera (Di lunedì 1 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Seduta defaticante in palestra per i titolari di Roma-Milan: il resto della squadra ha svolto esercizi aerobici e tecnici Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Seduta defaticante inper idi Roma-: il resto della squadra ha svolto esercizi aerobici e tecnici Pianeta

PianetaMilan : @acmilan , il report dell'allenamento odierno: palestra per i titolari di ieri sera - TuttoFanta : ?? Report #MILAN: ??Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per #Ibrahimovic. Verrà rivalutato tra una decina d… - MstrDoor : @marcoluo @ZZiliani Paolo se al posto dell’Inter ci fosse stato Juve Milan a non pagare stipendi commissioni giocat… - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #RomaMilan 1-2: Kessié e Rebic cecchini, il 'Diavolo' torna a -4 dall'Inter ?? [@VittoRoto] - RamadhanuAdham : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #RomaMilan 1-2: Kessié e Rebic cecchini, il 'Diavolo' torna a -4 dall'Inter ?? [@VittoRoto] -