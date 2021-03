(Di lunedì 1 marzo 2021)'sarriverà su Netflix il 7 maggio e online è stata condivisa un'che mostra il passaggio dai disegni al set.'sarriverà sugli schermi di Netflix il 7 maggio e un'permette ai fan di scoprire l'aspetto dei protagonisti della storia dopo il passaggio dai disegni dei fumetti al piccolo schermo. Frank Quitely, co-creatore dell'opera originale, ha infatti realizzato gli schizzi che si trasformano nel filmatoe prime immagini del nuovo progetto realizzato per la piattaforma di streaming. Neldi's, , la nuova serie originale Netflix basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, il cattivo più terrificante ...

NetflixIT : Queste sono le prime immagini dal set di Jupiter’s Legacy e noi stiamo già URLANDO - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jupiter's Legacy: nell'anteprima video i personaggi prendono vita - Think_movies : “Jupiter’s Legacy”: Netlix rilascia l’anteprima ufficiale della serie basata sui fumetti di Miller e Quitely… - fumettologica : Un’anteprima della serie tv Netflix “Jupiter’s Legacy”, con i disegni di Frank Quitely - _DrCommodore : Jupiter’s Legacy, svelate le prime immagini della nuova serie Netflix creata da Mark Millar -… -

Ultime Notizie dalla rete : Jupiter Legacy

'sarriverà sugli schermi di Netflix il 7 maggio e un' anteprima video permette ai fan di scoprire l'aspetto dei protagonisti della storia dopo il passaggio dai disegni dei fumetti al ...Netflix rilascia l' anteprima ufficiale di's, la nuova serie originale Netflix basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely , disponibile con otto episodi da venerdì 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. ...Jupiter's Legacy arriverà su Netflix il 7 maggio e online è stata condivisa un'anteprima video che mostra il passaggio dai disegni al set. Jupiter's Legacy arriverà sugli schermi di Netflix il 7 maggi ...si chiede provocatoriamente l'autore. Non ci resta che scoprirlo dal 7 maggio. I personaggi di Jupiter's Legacy Nella breve clip appena rilasciata, vediamo gli schizzi dei fumetti di Frank Quitely ...