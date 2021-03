Incontro M5s-Crimi, ipotesi Lombardi alla Transizione ecologica in giunta Zingaretti (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – La costituzione di un assessorato alla Transizione Ecologica (ricalcando le orme di ciò che ha fatto Mario Draghi nel governo nazionale), da assegnare a Roberta Lombardi, e un altro meno pesante ma comunque non di secondo piano (ad esempio quello al Turismo e Pari opportunità ora in mano a Giovanna Pugliese oppure le deleghe a Cultura e Sport, ancora nella disponibilità del presidente Nicola Zingaretti) per Valentina Corrado. L’ingresso nella giunta del Lazio targata centrosinistra da otto anni consecutivi dovrebbe avvenire in questo modo, secondo quanto apprende l’agenzia Dire. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – La costituzione di un assessorato alla Transizione Ecologica (ricalcando le orme di ciò che ha fatto Mario Draghi nel governo nazionale), da assegnare a Roberta Lombardi, e un altro meno pesante ma comunque non di secondo piano (ad esempio quello al Turismo e Pari opportunità ora in mano a Giovanna Pugliese oppure le deleghe a Cultura e Sport, ancora nella disponibilità del presidente Nicola Zingaretti) per Valentina Corrado. L’ingresso nella giunta del Lazio targata centrosinistra da otto anni consecutivi dovrebbe avvenire in questo modo, secondo quanto apprende l’agenzia Dire.

