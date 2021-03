I colori delle regioni dall’1 marzo: concessioni e restrizioni regione per regione (Di lunedì 1 marzo 2021) dall’1 marzo 2021 cambiano nuovamente i colori delle regioni e, di conseguenza, anche le restrizioni ad essi collegate. Quali regioni torneranno arancioni? E quali invece potranno festeggiare per un ritorno alla zona gialla? Scopriamo concessioni e restrizioni regione per regione alla luce degli ultimi interventi voluti dal Governo Draghi per fare fronte all’emergenza Coronavirus che, a causa della variante inglse, sta tornando a macinare (purtroppo) numeri importanti con tantissimi nuovi contagi. Partiamo dall’Abruzzo che per il momento resta arancione ad eccezione di alcune aree nelle province di Pescara e Chieti etichettate come rosse perché considerate dei veri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021)2021 cambiano nuovamente ie, di conseguenza, anche lead essi collegate. Qualitorneranno arancioni? E quali invece potranno festeggiare per un ritorno alla zona gialla? Scopriamoperalla luce degli ultimi interventi voluti dal Governo Draghi per fare fronte all’emergenza Coronavirus che, a causa della variante inglse, sta tornando a macinare (purtroppo) numeri importanti con tantissimi nuovi contagi. Partiamo dall’Abruzzo che per il momento resta arancione ad eccezione di alcune aree nelle province di Pescara e Chieti etichettate come rosse perché considerate dei veri ...

