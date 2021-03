Honduras, anche Roger Waters al concerto per Berta Caceres (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Ci sarà anche Roger Waters, musicista britannico e storica voce dei Pink Floyd, al concerto online che si terrà domani in occasione del quinto anniversario dell’omicidio dell’attivista honduregna Berta Caceres. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Ci sarà anche Roger Waters, musicista britannico e storica voce dei Pink Floyd, al concerto online che si terrà domani in occasione del quinto anniversario dell’omicidio dell’attivista honduregna Berta Caceres.

