Guerra nel Pd | Zingaretti chiude a congresso anticipato | primarie nel 2023 Orfini | “Scorrettezza”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 2 marzo 2021) "Lesaranno nel". Nicolapronuncia queste parole durante le sue conclusioni della direzione nazionale del Pd convocata sulla questione delle donne, tagliate fuori dai ministeri del governo Draghi affidati ai dem. Assicura che si aprirà una discussione, un confronto franco di cui l'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo sarà solo l'inizio, un dibattito senza caricature, senza abiure, senza guerre tra ex. Ma non le. Le ultime sono state nel 2019, le prossime dunque si terranno nel. Una chiusura alla possibilità di unche fa infuriare chi nel partito voleva che si rimettesse in gioco la leadership quest'anno, non subito, ma una volta chiusa la campagna vaccinale sì. Il più duro è Matteo: ...