Grave lutto per Michele Placido, una terribile notizia per l’attore. “Mancherà…” (Di lunedì 1 marzo 2021) lutto per Michele Placido, morto il fratello Vincenzo: stroncato da un malore improvviso. Aveva 79 anni il fratello del celebre attore di origini pugliesi: viveva a Lucca, dove è morto ieri per un malore improvviso nella sua abitazione. Vincenzo Placido, ex assessore comunale socialista e poi esponente cittadino di Forza Italia, era nato a Lucera (Foggia) il 1° aprile 1941 e lascia la moglie Rosaria e il figlio Beniamino. Il fratello del più famoso Michele aveva vissuto ad Ascoli Satriano fino al conseguimento della laurea in lettere e filosofia all’Università di Bari e poi si era trasferito a Lucca, dove ha esercitato l’insegnamento di italiano, filosofia e storia dal 1968 al 2003. Vincenzo Placido è stato consigliere comunale e assessore al Comune di Lucca, ha collaborato in prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)per, morto il fratello Vincenzo: stroncato da un malore improvviso. Aveva 79 anni il fratello del celebre attore di origini pugliesi: viveva a Lucca, dove è morto ieri per un malore improvviso nella sua abitazione. Vincenzo, ex assessore comunale socialista e poi esponente cittadino di Forza Italia, era nato a Lucera (Foggia) il 1° aprile 1941 e lascia la moglie Rosaria e il figlio Beniamino. Il fratello del più famosoaveva vissuto ad Ascoli Satriano fino al conseguimento della laurea in lettere e filosofia all’Università di Bari e poi si era trasferito a Lucca, dove ha esercitato l’insegnamento di italiano, filosofia e storia dal 1968 al 2003. Vincenzoè stato consigliere comunale e assessore al Comune di Lucca, ha collaborato in prima ...

annamariaspecc1 : @federic94450504 @GrandeFratello @daymelloreal Una Donna anafettiva perfida stratega nemmeno il grave lutto l ha… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Grave lutto per Michele Placido, è morto il fratello Vincenzo - Paola63689975 : RT @fanpage: Grave lutto per Michele Placido, è morto il fratello Vincenzo - bbeghella : RT @fanpage: Grave lutto per Michele Placido, è morto il fratello Vincenzo - fanpage : Grave lutto per Michele Placido, è morto il fratello Vincenzo -